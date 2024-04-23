Сунак: Британия направит в Польшу истребители «Тайфун»
Великобритания планирует направить в Польшу истребители «Тайфун» в 2025 году, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Трансляцию вел YouTube-канал газеты Guardian.
Глава правительства заявил, что Великобритания окажет Польше помощь в патрулировании воздушного пространства. По его словам, Лондон и Варшава будут вместе работать над обеспечением противовоздушной обороны.
В конце 2023 года Великобритания и Польша заключили контракт о новом этапе программы противовоздушной обороны NAREW. Варшава получит системы ПВО на сумму более четырех миллиардов фунтов стерлингов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Североатлантического альянса нет планов размещения ядерного оружия в Польше, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС намерен ежегодно передавать Киеву 3 млрд евро прибыли с активов России
- Офис Зеленского: Великобритания выдала агреман Залужному
- В белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ
- В Москве прошла репетиция парада Победы
- Сунак: Британия направит в Польшу истребители «Тайфун»
- В Сочи задержали проникшего на борт самолета дебошира
- Замминистра обороны Иванова заподозрили в получении взятки не менее миллиона рублей
- Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей
- В Запорожской области при атаке БПЛА погибли четыре женщины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru