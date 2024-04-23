Сунак: Британия направит в Польшу истребители «Тайфун»

Великобритания планирует направить в Польшу истребители «Тайфун» в 2025 году, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Трансляцию вел YouTube-канал газеты Guardian.

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Глава правительства заявил, что Великобритания окажет Польше помощь в патрулировании воздушного пространства. По его словам, Лондон и Варшава будут вместе работать над обеспечением противовоздушной обороны.

В конце 2023 года Великобритания и Польша заключили контракт о новом этапе программы противовоздушной обороны NAREW. Варшава получит системы ПВО на сумму более четырех миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Североатлантического альянса нет планов размещения ядерного оружия в Польше, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Youtube / STV News
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