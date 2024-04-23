Сунак: Британия направит в Польшу истребители «Тайфун»

Глава правительства заявил, что Великобритания окажет Польше помощь в патрулировании воздушного пространства. По его словам, Лондон и Варшава будут вместе работать над обеспечением противовоздушной обороны.

В конце 2023 года Великобритания и Польша заключили контракт о новом этапе программы противовоздушной обороны NAREW. Варшава получит системы ПВО на сумму более четырех миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Североатлантического альянса нет планов размещения ядерного оружия в Польше, отмечает «Радиоточка НСН».

