Сунак призвал Запад быть смелее при конфискации активов РФ и помощи Украине

По его словам, нужно быть смелее «в нанесении ударов по российской военной экономике». Он также призвал конфисковать сотни миллиардов замороженных активов РФ.

Глава британского правительства указал, что Украина нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах и других видах помощи.

Ранее стало известно, что администрация США сталкивается с затруднениями при попытках обеспечить изъятие замороженных на Западе российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

