Сунак призвал Запад быть смелее при конфискации активов РФ и помощи Украине

Западным странам нужно быть смелее в поставках оружия Киеву и конфискации российских активов, сообщает CNBC со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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По его словам, нужно быть смелее «в нанесении ударов по российской военной экономике». Он также призвал конфисковать сотни миллиардов замороженных активов РФ.

Глава британского правительства указал, что Украина нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах и других видах помощи.

Ранее стало известно, что администрация США сталкивается с затруднениями при попытках обеспечить изъятие замороженных на Западе российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Youtube / STV News
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