Юристы признали законной конфискацию российских активов Западом

По данным СМИ, Великобритания и США настаивают на конфискации всех российских активов. Против выступают Франция и Германия.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. Согласно документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах.

Если Запад придумает, как изъять замороженные российские активы, то у РФ могут возникнуть сложности с «зеркальным» ответом, заявил в связи с этим кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев «Радиоточке НСН».

