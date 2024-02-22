Юристы признали законной конфискацию российских активов Западом
Десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву, сообщает агентство Bloomberg.
Так, они рекомендовали государствам передать российские активы международному механизму под их юрисдикцией, чтобы депонировать деньги, а затем передать их Украине.
По данным СМИ, Великобритания и США настаивают на конфискации всех российских активов. Против выступают Франция и Германия.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. Согласно документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах.
Если Запад придумает, как изъять замороженные российские активы, то у РФ могут возникнуть сложности с «зеркальным» ответом, заявил в связи с этим кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru