Судья по делу Трампа о мошенничестве получил конверт с порошком

Признавший бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве судья Артур Энгорон получил конверт с неизвестным белым порошком, передает телеканал ABC.

Прокуратура Нью-Йорка потребует конфискации, если Трамп не выплатит $355 млн

Конверт отправили по почте в здание федерального суда в Нью-Йорке. По информации источников телеканала, белый порошок не представляет опасности.

Суд Нью-Йорка 16 февраля признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Политика обязали выплатить $355 миллионов. Ему запретили занимать руководящие должности в крупных корпорациях штата.

В понедельник, 26 февраля, адвокаты Трампа подали апелляцию. По их мнению, судья Энгорон мог допустить правовые ошибки при принятии решения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Нью-ЙоркСудыСШАДональд Трамп

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