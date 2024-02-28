Судья по делу Трампа о мошенничестве получил конверт с порошком
Признавший бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве судья Артур Энгорон получил конверт с неизвестным белым порошком, передает телеканал ABC.
Конверт отправили по почте в здание федерального суда в Нью-Йорке. По информации источников телеканала, белый порошок не представляет опасности.
Суд Нью-Йорка 16 февраля признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Политика обязали выплатить $355 миллионов. Ему запретили занимать руководящие должности в крупных корпорациях штата.
В понедельник, 26 февраля, адвокаты Трампа подали апелляцию. По их мнению, судья Энгорон мог допустить правовые ошибки при принятии решения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru