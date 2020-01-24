Судный день человечества приблизился на 20 секунд

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества, продвинулись на 20 секунд и теперь они приблизились к полуночи. Об этом говорится в пресс-релизе журнала Bulletin of the Atomic Scientists. В нем отмечается, что никогда еще человечество не было настолько близко к Судному дню, передает RT.

Сейчас часы показывают время 23:58:20. В результате до начала Судного дня, который символизирует полночь, осталось всего 100 секунд. По словам активистов, до катастрофы остаются считанные секунды. Они пояснили, что в мире ухудшилась ситуация с международной безопасностью. К Судному дню мир приближают ядерное оружие, а также изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве.