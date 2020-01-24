Судный день человечества приблизился на 20 секунд

24 января 202008:23

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества, продвинулись на 20 секунд и теперь они приблизились к полуночи. Об этом говорится в пресс-релизе журнала Bulletin of the Atomic Scientists. В нем отмечается, что никогда еще человечество не было настолько близко к Судному дню, передает RT.

Сейчас часы показывают время 23:58:20. В результате до начала Судного дня, который символизирует полночь, осталось всего 100 секунд. По словам активистов, до катастрофы остаются считанные секунды. Они пояснили, что в мире ухудшилась ситуация с международной безопасностью. К Судному дню мир приближают ядерное оружие, а также изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве.

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Профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов заявил РИА ФАН, что заявления о том, что «мир катится к ядерной катастрофе, — это сущий бред».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что к ядерной полуночи человечество приблизило прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США, передает РЕН ТВ.

Проект «Часы Судного дня» был начат в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО отреагирует на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729. Североатлантический альянс будет повышать боеготовность и работать над системами ПРО и ПВО.



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ФОТО: Bulletin of the Atomic Scientists
ТЕГИ:Ядерная Безопасность