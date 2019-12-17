Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Эксперты рассказали НСН, как США пытаются сделать Европу заложником российско-американских отношений.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в том, что они стремятся к военному превосходству в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi. По мнению Горбачева, цель достичь военного превосходства — не только опасна, но и недостижима. «Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США», — подчеркнул он.
Он также призвал Россию и США к возобновлению диалога по проблемам ядерного вооружения и продолжению движения к безъядерному миру.
Ранее Горбачев в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» заявил, что прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало «сильнейшим ударом по безопасности» России.
То, что США пытаются сохранить свое лидерство в мировой политике, подтвердил в эфире НСН и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, это одна из причин, по которой США приняли решение выйти из ДРСМД.
«Этих причин, на самом деле, несколько. Первая — то, что у американских политиков есть идея-фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США. Таким образом, американские технократы считают, что с помощью систем устрашения — ракет средней и меньшей дальности — они смогут сохранить свое лидерство, которое они катастрофическими темпами утрачивают. Это отчасти будет инструментом усиления своей переговорной позиции по почти всем проблемам мировой политики. Второе, если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы. То есть американцы будут не только сдерживать Китай и Россию, но и усиливать контроль над своими союзниками, как в Европе, так и в Азии», — сказал эксперт.
По мнению Блохина, США стремятся вернуться на несколько десятилетий назад и воссоздать обстановку «холодной войны» и гонки вооружений.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что любая страна, которая решит разместить на своей территории ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), автоматически становится мишенью ядерного оружия.
«Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут», — приводит его слова агентство ТАСС.
1 ноября замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что подготовить и заключить новый договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на смену ДСНВ — СНВ-3 не получится в оставшийся срок. Он напомнил, что срок договора истекает 5 февраля 2021 года.
Дело в том, что США хотят включить в новый договор новейшие вооружения России, с чем Москва, в свою очередь, не согласна, пояснил в эфире НСН главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.
«Речь идёт о продлении существующего договора. А для этого вообще ничего не нужно делать. Но я так понимаю, что реакция нашего представителя МИДа — это ответ на слова, которые прозвучали на слушаниях в сенате США, где утверждалась кандидатура нового посла в Москве Джона Салливана. И он тогда сказал, что если и надо сохранять договор СНВ, то в него надо включать новые виды вооружения, которые Россия создала. Соответственно, наш представитель МИД на это реагирует. Это было и так понятно, но он официально сказал, что ни о каких новых договорах речи быть не может», — объяснил Лукьянов.
Напомним, ранее законодатели в США обратились к госсекретарю страны Майку Помпео с просьбой пересмотреть вопрос о продлении договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году. Тогда действия конгрессменов Фёдор Лукьянов объяснил желанием насолить президенту США Дональду Трампу.
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