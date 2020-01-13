Генсек НАТО пообещал ответить России на «Искандеры» с новой ракетой
НАТО отреагирует на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет повышать боеготовность и работать над системами ПРО и ПВО.
По словам Столтенберга, разработка «спорной» ракеты 9М729 является частью стратегии Москвы усиленно инвестировать в развитие вооружений, в том числе ядерных, пишут argumenti.ru.
В НАТО и в особенности в США считают, что ракета типа 9М729, якобы имеющая дальность более 500 километров, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве же уверены, что претензии к ракете стали поводом для США выйти из Договора, хотя, по сведениям российской стороны, Вашингтон принял это решение заранее.
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