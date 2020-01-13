Генсек НАТО пообещал ответить России на «Искандеры» с новой ракетой

По словам Столтенберга, разработка «спорной» ракеты 9М729 является частью стратегии Москвы усиленно инвестировать в развитие вооружений, в том числе ядерных, пишут argumenti.ru.

В НАТО и в особенности в США считают, что ракета типа 9М729, якобы имеющая дальность более 500 километров, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве же уверены, что претензии к ракете стали поводом для США выйти из Договора, хотя, по сведениям российской стороны, Вашингтон принял это решение заранее.

