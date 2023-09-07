Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы

Защита россиянина намерена обжаловать приговор в ближайшие две недели. Об этом заявил судебный пристав в конце заседания.

Прокуратура требовала приговорить Клюшина к 14 годам лишения свободы. Защита просила сократить срок до трех лет.

После отбытия наказания россиянина депортируют из Соединенных Штатов.

Следствие вменило Клюшину кибермошенничество и инсайдерскую торговлю ценными бумагами. Свою вину он не признал.

По информации агентства Bloomberg, Клюшина могут передать России в рамках обмена заключенными, передает «Радиоточка НСН».

