Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы

Суд штата Массачусетс признал россиянина Владислава Клюшина виновным в кибермошенничестве и приговорил его к девяти годам тюрьмы, сообщает ТАСС.

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Защита россиянина намерена обжаловать приговор в ближайшие две недели. Об этом заявил судебный пристав в конце заседания.

Прокуратура требовала приговорить Клюшина к 14 годам лишения свободы. Защита просила сократить срок до трех лет.

После отбытия наказания россиянина депортируют из Соединенных Штатов.

Следствие вменило Клюшину кибермошенничество и инсайдерскую торговлю ценными бумагами. Свою вину он не признал.

По информации агентства Bloomberg, Клюшина могут передать России в рамках обмена заключенными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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