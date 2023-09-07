Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы
Суд штата Массачусетс признал россиянина Владислава Клюшина виновным в кибермошенничестве и приговорил его к девяти годам тюрьмы, сообщает ТАСС.
Защита россиянина намерена обжаловать приговор в ближайшие две недели. Об этом заявил судебный пристав в конце заседания.
Прокуратура требовала приговорить Клюшина к 14 годам лишения свободы. Защита просила сократить срок до трех лет.
После отбытия наказания россиянина депортируют из Соединенных Штатов.
Следствие вменило Клюшину кибермошенничество и инсайдерскую торговлю ценными бумагами. Свою вину он не признал.
По информации агентства Bloomberg, Клюшина могут передать России в рамках обмена заключенными, передает «Радиоточка НСН».
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