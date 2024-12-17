Суд в США приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей

Уточняется, что россиянина признали виновным в обходе антироссийских санкций, а именно в незаконном экспорте авиационных технологий и запчастей в Россию.

В суде отметили, что после освобождения Беседин в течение трёх лет будет находиться под надзором. В случае депортации, повторный въезд в США будет возможен только при наличие легального разрешения.

Ранее в США россиянина Максима Марченко приговорили к трём годам тюрьмы и трём годам надзора после освобождения по делу о незаконной закупке и переправке американской микроэлектроники двойного назначения в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

