В США двух граждан РФ арестовали по обвинению в кибермошенничестве

По данным прокуратуры, власти США считают, что мужчины причастны к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.

Также в ведомстве указали, что Кублицкий и Ходырев прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Официально они не работали, при этом вели роскошный образ жизни.

Ранее арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину по делу об отмывании денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

