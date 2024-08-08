В США двух граждан РФ арестовали по обвинению в кибермошенничестве
Американские правоохранители арестовали во Флориде граждан России и Казахстана Павла Кублицкого и Александра Ходырева. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, власти США считают, что мужчины причастны к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.
Также в ведомстве указали, что Кублицкий и Ходырев прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Официально они не работали, при этом вели роскошный образ жизни.
Ранее арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину по делу об отмывании денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru