В США двух граждан РФ арестовали по обвинению в кибермошенничестве

Американские правоохранители арестовали во Флориде граждан России и Казахстана Павла Кублицкого и Александра Ходырева. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным прокуратуры, власти США считают, что мужчины причастны к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.

Также в ведомстве указали, что Кублицкий и Ходырев прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Официально они не работали, при этом вели роскошный образ жизни.

Ранее арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину по делу об отмывании денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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