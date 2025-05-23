СМИ: Суд в США приостановил запрет Трампа на прием иностранцев в Гарвард

22 мая администрация Трампа приостановила разрешение Гарварду на прием иностранных студентов, сославшись на неспособность вуза обеспечить безопасность учащихся еврейского происхождения. Власти заявили, что кампус стал площадкой для протестов пропалестинских активистов, выступающих против действий Израиля в секторе Газа.

В ответ университет обратился в федеральный суд Бостона с иском против решения Белого дома, передает «Радиоточка НСН».

