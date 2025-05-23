СМИ: Суд в США приостановил запрет Трампа на прием иностранцев в Гарвард

Федеральный суд в США временно заблокировал попытку администрации президента Дональда Трампа лишить Гарвардский университет права принимать иностранных студентов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно постановлению, судебный запрет препятствует лишению университета государственной сертификации, необходимой для обучения иностранных граждан в Соединенных Штатах.

Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

22 мая администрация Трампа приостановила разрешение Гарварду на прием иностранных студентов, сославшись на неспособность вуза обеспечить безопасность учащихся еврейского происхождения. Власти заявили, что кампус стал площадкой для протестов пропалестинских активистов, выступающих против действий Израиля в секторе Газа.

В ответ университет обратился в федеральный суд Бостона с иском против решения Белого дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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