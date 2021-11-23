Суд в США отказался возобновить дело о выплате РФ компенсации бывшим акционерам ЮКОСа

Судебная инстанция отказалась возобновить процесс по иску до завершения разбирательства в Нидерландах. Отмечается, что приостановление производства в данном случае является уместным и полностью оправданным, так как дальнейшее разбирательство может оказаться бесплодным, если Москва одержит окончательную победу в Голландии или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов.

В начале ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и вернул дело на рассмотрение в Апелляционный суд.

Суд в Гааге в 2014 году удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании о взыскании с РФ $57 млрд в их пользу. Россия оспорила решение в 2016 году, однако в 2020-м суд Гааги все же обязал РФ выплатить бывшим акционерам $50 млрд.

В мае того же года Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, потребовав отмены решения гаагского суда о выплате $57 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба экс-акционерам. В Минюсте сообщали, что решение Верховного суда Нидерландов по этому делу может быть вынесено до конца 2021 года.

