Генпрокуратура обжалует решение Гааги по делу ЮКОСа

Генпрокуратура намерена обжаловать решение международного арбитража о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов в пользу Yukos Capital. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Ранее стало известно, что 23 июля арбитражный суд в Гааге отказал в удовлетворении большей части требований бывших акционеров ЮКОСа к России, однако решено было взыскать с Российской Федерации 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки. Генпрокуратура будет обжаловать такое решение.

Экс-глава отдела экономической безопасности в нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин 8 июля был переведен в СИЗО «Лефортово» для дачи показаний по делу Михаила Ходорковского, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гаагский СудГенпрокуратура РфЮКОС
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