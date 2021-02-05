Минюст РФ назвал возможные сроки вынесения решения суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа и выплате 50 миллиардов долларов может быть вынесено до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Минюста России.

На очных слушаниях по кассационной жалобе РФ на постановление Апелляционного суда г. Гааги от 18 февраля 2020 года, адвокаты РФ заявили о серьёзных изъянах арбитражных решений, проигнорированных апелляционной инстанцией.

В частности, защита отметила тот факт, что Россия не может «считаться связанной арбитражной оговоркой, содержащейся в Договоре к Энергетической Хартии (ДЭХ), в условиях, когда этот международный договор не был ратифицирован». Допущение временного применения положений противоречит как нормам международного права, так и базовому принципу разделения властей.

Также было указано, что ДЭХ не может защищать так называемые «инвестиции», которые фактически являлись выводом денег из РФ для их последующего отмывания и ухода от налогов, а компании-пустышки истцов нельзя расценивать как в качестве иностранных инвесторов, подлежащих защите в международном арбитраже.

«Предоставление защиты так называемым «инвестициям», осуществленным истцами в результате противоправных действий в ходе приватизации «ЮКОСа» и последующего вывода акций и денег через сеть подставных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, противоречит публичному порядку Нидерландов и Европейского Союза, равно как и международным договорам в сфере борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов», - отметили в Минюсте.

Кроме того, представители РФ подчеркнули, что современная система рассмотрения инвестиционных споров вместо защиты подлинно иностранных инвестиций всё чаще используется для рассмотрения фактически внутренних налоговых и административных споров, а арбитражные трибуналы выходят за пределы установленной компетенции, что вызывает обеспокоенность как у России, так и у многих стран ЕС.

В заключении уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека, заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин напомнил, что ЕСПЧ ещё в 2011 году единогласно отказался признать дело «ЮКОСа» политически мотивированным и подтвердил отсутствие доказательств нарушений права собственности «ЮКОСа», а также дискриминации в отношении компании и злоупотребления полномочиями со стороны российских властей.

