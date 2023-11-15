Суд в Мичигане: Трамп может участвовать в выборах президента
Суд в штате Мичиган поставил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп может участвовать в выборах президента, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году, сообщает Associated Press.
По данным агентства, бывший глава государства останется в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг аргументы о том, что роль политика в участии штурма Капитолия ограничивает его права на переизбрание. Ранее слушания по искам о недопущении Трампа к участию в выборах начались в Колорадо и Миннесоте.
Ранее стало известно, что Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американские законодатели одобрили двухэтапное финансирование правительства
- Суд в Мичигане: Трамп может участвовать в выборах президента
- В США заявили, что передача ВСУ F-16 в корне не изменит расстановку сил
- СМИ: КНДР разработала новый тип двигателя для ракет
- Минтранс: субсидирование авиакомпаний могут отменить
- Бывший глава Госдепа США Помпео вошел в совет директоров украинского «Киевстара»
- В Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян
- Госдеп: отсутствуют планы встреч делегаций РФ и США на саммите АТЭС
- Боррель: у Евросоюза нет склада боеприпасов для Украины
- Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для иностранцев до 1000 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru