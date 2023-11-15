Суд в Мичигане: Трамп может участвовать в выборах президента

Суд в штате Мичиган поставил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп может участвовать в выборах президента, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году, сообщает Associated Press.

Адвокаты Трампа попросили разрешить видеотрансляции из зала суда

По данным агентства, бывший глава государства останется в первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отверг аргументы о том, что роль политика в участии штурма Капитолия ограничивает его права на переизбрание. Ранее слушания по искам о недопущении Трампа к участию в выборах начались в Колорадо и Миннесоте.

Ранее стало известно, что Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДональд Трамп

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