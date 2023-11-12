Адвокаты Трампа попросили разрешить видеотрансляции из зала суда

Адвокаты бывшего американского лидера Дональда Трампа просят судью Таню Чуткан из суда Вашингтона разрешить прямые видеотрансляции из зала суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

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Политик требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению. За удовлетворение заявления предстоит «тяжелая борьба».

Ранее стало известно, что Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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