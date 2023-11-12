Адвокаты Трампа попросили разрешить видеотрансляции из зала суда
12 ноября 202308:36
Адвокаты бывшего американского лидера Дональда Трампа просят судью Таню Чуткан из суда Вашингтона разрешить прямые видеотрансляции из зала суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.
Политик требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению. За удовлетворение заявления предстоит «тяжелая борьба».
Ранее стало известно, что Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru