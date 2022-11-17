Суд в Гааге признал виновными троих человек по делу о Boeing 777 МН17

Суд в Гааге признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом малазийском Boeing 777 МН17 Амстердам - Куала-Лумпур и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа. Четвертый фигурант дела Олега Пулатов, который обеспечивал коридор для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, как установил суд, сбили самолет, признан невиновным.

Суд пришел к выводу, что зенитную ракетную установку «Бук» привезли под Первомайское из России, а после того, как пассажирский самолет был сбит, срочно вывезли обратно, желая избежать международного скандала.