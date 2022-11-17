Суд в Гааге признал виновными троих человек по делу о Boeing 777 МН17

Суд в Гааге признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом малазийском Boeing 777 МН17 Амстердам - Куала-Лумпур и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа. Четвертый фигурант дела Олега Пулатов, который обеспечивал коридор для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, как установил суд, сбили самолет, признан невиновным.

Суд пришел к выводу, что зенитную ракетную установку «Бук» привезли под Первомайское из России, а после того, как пассажирский самолет был сбит, срочно вывезли обратно, желая избежать международного скандала.

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Кто отдал приказ запустить ракету, выяснить не удалось. Суд также отметил, что выстрел был осуществлен умышлено. Судьи полагают, что гражданский лайнер сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом.

В суде заявили, что организацией перевозки ЗРК занимался обвиняемый гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый). Другой обвиняемый — россиянин Олег Пулатов — отвечал за безопасный коридор для перевозки «Бука». Россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), который в тот момент был министром обороны ДНР, отвечал за установку вооружения и переговоры с ответственными лицами в Москве.

Cуд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения лайнера в более чем в €16 млн.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гаагский СудМалайзийский Боинг
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