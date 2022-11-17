Суд в Гааге признал виновными троих человек по делу о Boeing 777 МН17
Суд в Гааге признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом малазийском Boeing 777 МН17 Амстердам - Куала-Лумпур и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа. Четвертый фигурант дела Олега Пулатов, который обеспечивал коридор для перевозки зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, как установил суд, сбили самолет, признан невиновным.
Суд пришел к выводу, что зенитную ракетную установку «Бук» привезли под Первомайское из России, а после того, как пассажирский самолет был сбит, срочно вывезли обратно, желая избежать международного скандала.
Кто отдал приказ запустить ракету, выяснить не удалось. Суд также отметил, что выстрел был осуществлен умышлено. Судьи полагают, что гражданский лайнер сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом.
В суде заявили, что организацией перевозки ЗРК занимался обвиняемый гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый). Другой обвиняемый — россиянин Олег Пулатов — отвечал за безопасный коридор для перевозки «Бука». Россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), который в тот момент был министром обороны ДНР, отвечал за установку вооружения и переговоры с ответственными лицами в Москве.
Cуд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения лайнера в более чем в €16 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru