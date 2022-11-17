Гаагский суд усомнился в убедительности доводов «Алмаз-Антея»

Судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу, заявил, что российский оборонный концерн является компетентным, однако его связи с властями РФ ставят убедительность под вопрос.

«Власти РФ несколько раз предоставляли материалы, которые якобы свидетельствуют о том, что виновны в крушении MH17 не они, а украинские власти. Однако это так называемое доказательство было сфабриковано», - отметил он.

Также Стейнхёйс добавил, что это не означает, что изыскания и выводы представителя «Алмаз-Антея» не имеют никакой ценности.

Ранее в Международном уголовном суде в Гааге началось оглашение вердикта по делу о катастрофе MH17. Суд постановил, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», запущенным со стороны Первомайского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

