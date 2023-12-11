Суд в Финляндии продлил арест россиянина Тордена

Окружной суд Хельсинки продлил срок ареста гражданина России Воислава Тордена, ранее известному, как Ян Петровский, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

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Отмечается, что решение принято по требованию пограничной службы.

«Россиянин, подозреваемый в террористических преступлениях на Украине, остаётся под стражей», - говорится в публикации.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии приступила к предварительному расследованию в отношении Тордена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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