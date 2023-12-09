СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом преступника Витю Пана
Турция экстрадирует на родину гражданина России Виктора Панюшина, разыскиваемого Интерполом и известного в преступной среде как Витя Пан. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
«Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране. Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну», – отмечается в сообщении.
Habertürk подчеркивает, что Панюшин имеет судимость за девять тяжких преступлений, в том числе убийство. Мужчина бежал на Украину, оформил местный паспорт с другой фамилией и датой рождения, и в мае 2022 года, а также в начале 2023-го Панюшин приезжал в ТРСК с украинскими документами. В июне разыскиваемого Интерполом задержали за поддельный паспорт.
Ранее погранслужба Молдавии задержала на границе с Румынией 48-летнего россиянина, находящегося в базе розыска Интерпола, имя задержанного не уточняется, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru