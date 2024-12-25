Суд в ДНР заочно приговорил к 24 годам командира «Азова» Прокопенко
Верховный суд ДНР заочно назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы командиру полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Дениса Прокопенко. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Суд счел доказанной вину Прокопенко в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Установлено, что Прокопенко в период с 17 по 25 марта 2022 года во время нахождения на металлургическом комбинате «Азовсталь» (Мариуполь) приказал подчиненным производить прицельный обстрел жилых домов в населенном пункте Старый Крым (ДНР) из артиллерийских орудий. Было произведено по меньшей мере 40 выстрелов, в результате инцидента никто не пострадал.
Прокопенко ранее заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Ранее военнослужащих ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru