Суд в ДНР заочно приговорил к 24 годам командира «Азова» Прокопенко

Верховный суд ДНР заочно назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы командиру полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Дениса Прокопенко. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд счел доказанной вину Прокопенко в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.