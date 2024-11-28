Приказавшего атаковать Горловку командира ВСУ заочно осудят в ДНР

Прокуратурой ДНР утверждено обвинительное заключение по делу командира 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ВСУ Ивана Голишевского. Украинского военного обвиняют в том, что он приказал атаковать беспилотниками населенный пункт Горловка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении Голишевского возбуждено по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва» и «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти». Фигурант заочно арестован и находится в федеральном розыске. Материалы дела передали в Верховный суд ДНР.

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Следствие полагает, что в январе текущего года Голишевский приказал атаковать беспилотниками с взрывным устройством жилые, социальные и гражданские объекты в Горловке. Был уничтожен служебный автомобиль, в котором находились две правоохранителей, впоследствии они скончались от полученных ранений. Ущерб имуществу силовиков составил 665 тысяч рублей.

Ранее Второй западный окружной военный суд признал виновной жительницу Москвы Анастасию Бережинскую в оправдании терроризма, дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков о российской армии. Ближайшие восемь лет она проведет в колонии общего режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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