СМИ: Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля

Прокуратура Южной Кореи приняла решение об освобождении президента Юн Сок Еля в связи с решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным источника, он сможет покинуть следственный изолятор 8 марта.

Согласно информации издания, решение об освобождении Еля было принято спустя 27 часов после того, как суд постановил отменить его заключение. Оно длилось с 15 января. Отмечается, что прокуратура могла подать апелляцию на это решение, но не сделала этого.

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3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил о введении в Южной Корее военного положения из-за угрозы возможного паралича власти в связи с попытками проведения против него процедуры импичмента. В стране начались митинги. В итоге Елю объявили импичмент. В январе 2025 года суд выдал ордер на арест президента. Он проходил фигурантом дела об организации мятежа и злоупотреблении властью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН сказал, что Юн Сок Ель с самого начала был непопулярен у народа.

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ФОТО: РИА Новости
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