Суд приговорил к 18 годам члена запрещенного нацбатальона

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы члена нацбатальона «Айдар», признанного террористической организацией и запрещенного в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Отмечается, что осужденный является гражданином Украины. Находясь в составе батальона, он совершал преступления против мирных жителей Донбасса.

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему капитану спецподразделения «Альфа» Борису Чукаеву, осужденному на 18 лет строгого режима за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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