Суд приговорил обвиняемых в покушении на замглавы Херсонской области к 23 и 24 годам колонии

Обвинение просило назначить Доманчуку и Скакуну пожизненные сроки. На прошедшем накануне заседании фигуранты раскаялись и полностью признали вину.

Покушение на Виталия Булюка было совершено в Скадовске в декабре прошлого года, диверсанты подорвали автомобиль чиновника. В результате Булюк получил осколочные ранения, водитель авто погиб. Злоумышленники были задержаны в тот же день.

По данным следствия, Скакун и Доманчук незаконно приобрели взрывчатку МОН-50 и пистолеты Макарова на территории Скадовска, теракт готовили в течение нескольких месяцев, руководил операцией подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий. Дело против офицера СБУ выделили в отдельное производство.

