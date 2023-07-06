Суд приговорил обвиняемых в покушении на замглавы Херсонской области к 23 и 24 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и 24 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС.

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Обвинение просило назначить Доманчуку и Скакуну пожизненные сроки. На прошедшем накануне заседании фигуранты раскаялись и полностью признали вину.

Покушение на Виталия Булюка было совершено в Скадовске в декабре прошлого года, диверсанты подорвали автомобиль чиновника. В результате Булюк получил осколочные ранения, водитель авто погиб. Злоумышленники были задержаны в тот же день.

По данным следствия, Скакун и Доманчук незаконно приобрели взрывчатку МОН-50 и пистолеты Макарова на территории Скадовска, теракт готовили в течение нескольких месяцев, руководил операцией подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий. Дело против офицера СБУ выделили в отдельное производство.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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