Суд предписал освободить экс-премьера Пакистана Имрана Хана из тюрьмы под залог

Суд в Исламабаде приостановил приговор бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрану Хану. Об этом пишет Reuters.

СМИ: В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана

Как сообщил адвокат политика Наим Панджута, Высокий суд приостановил действие приговора Хану по обвинению в коррупции.

По данным телеканала Geo, экс-премьера выпустят из тюрьмы под залог.

Ранее Имрана Хана признали виновным в коррупции, напоминает RT. Политик обвинялся в продаже 52 ценностей из государственной сокровищницы Тошахан и в сокрытии информации о полученных им подарках. Хана приговорили к трем годам тюрьмы, а также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1 209).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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