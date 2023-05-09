СМИ: В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана

Председатель оппозиционной партии «Движения за справедливость», бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован, сообщает телеканал Geo.

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По данным канала, политика взяли под стражу после заседания суда Высокого суда Исламабада по делу «Аль-Кадир Траст», где он намеревался добиться освобождения под залог по нескольким возбуждённым против него делам.

Ранее Хана обвинили в терроризме, сам политик призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Щербак
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