СМИ: В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана
9 мая 202313:08
Председатель оппозиционной партии «Движения за справедливость», бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован, сообщает телеканал Geo.
По данным канала, политика взяли под стражу после заседания суда Высокого суда Исламабада по делу «Аль-Кадир Траст», где он намеревался добиться освобождения под залог по нескольким возбуждённым против него делам.
Ранее Хана обвинили в терроризме, сам политик призвал сторонников выйти на улицы на фоне попыток полиции арестовать его, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru