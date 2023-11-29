Суд постановил исключить из санкционного списка ЕС Александра Пумпянского
Александра Пумпянского, сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, следует исключить из санкционного списка Евросоюза.
Такое решение принял суд ЕС, который указал, что не получил от Совета ЕС конкретных и последовательных доказательств, подтверждающих причастность Пумпянского-младшего к действиям, которые «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
По решению суда, Совету ЕС придётся должен судебные издержки - свои и Пумпянского, при этом в возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч евро россиянину отказали.
Ранее власти Канады отменил санкции в отношении с российского предпринимателя Олега Бойко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru