Суд постановил исключить из санкционного списка ЕС Александра Пумпянского

Такое решение принял суд ЕС, который указал, что не получил от Совета ЕС конкретных и последовательных доказательств, подтверждающих причастность Пумпянского-младшего к действиям, которые «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По решению суда, Совету ЕС придётся должен судебные издержки - свои и Пумпянского, при этом в возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч евро россиянину отказали.

Ранее власти Канады отменил санкции в отношении с российского предпринимателя Олега Бойко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

