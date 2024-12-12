Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в телефонах осужденных были найдены записи похищения троих неустановленных гражданских лиц и 11 призывников, впоследствии вывезенных на Украину. На кадрах заметно, как связанных людей насильно грузят в кузов.

Суд счел доказанным вторжение осужденных на территорию Суджанского района Курской области в августе текущего года, где они занимались мародерством в продуктовом магазине, а также стреляли по военнослужащим и мирным жителям и запугивали население региона.

Ранее прокуратурой ДНР было утверждено обвинительное заключение по делу командира 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ВСУ Ивана Голишевского. Украинского военного обвиняют в том, что он приказал атаковать беспилотниками населенный пункт Горловка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

