Суд отправил в колонию военнослужащих ВСУ за совершение теракта
Военнослужащих ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий. Этой первый приговор за вторжение на территорию Курской области украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, в телефонах осужденных были найдены записи похищения троих неустановленных гражданских лиц и 11 призывников, впоследствии вывезенных на Украину. На кадрах заметно, как связанных людей насильно грузят в кузов.
Суд счел доказанным вторжение осужденных на территорию Суджанского района Курской области в августе текущего года, где они занимались мародерством в продуктовом магазине, а также стреляли по военнослужащим и мирным жителям и запугивали население региона.
Ранее прокуратурой ДНР было утверждено обвинительное заключение по делу командира 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ВСУ Ивана Голишевского. Украинского военного обвиняют в том, что он приказал атаковать беспилотниками населенный пункт Горловка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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