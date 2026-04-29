«Как в «Терминаторе»: Маск предупредил о гибели человечества из-за развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к гибели человечества. Как пишет RT, об этом заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей

В ходе заседания по его иску против разработчика искусственного интеллекта OpenAI он указал, что возможный конец был продемонстрирован в фильме «Терминатор»

«Мы не хотим, как в «Терминаторе»... Мы хотим, чтобы всё закончилось, как в «Звёздном пути» у Джина Родденберри», - указал бизнесмен.

Ранее режиссёр «Терминатора» Джеймс Кэмерон заявил, что из-за развития ИИ стал опасаться, что описанные им события могут стать реальностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
