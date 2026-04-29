«Как в «Терминаторе»: Маск предупредил о гибели человечества из-за развития ИИ
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к гибели человечества. Как пишет RT, об этом заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
В ходе заседания по его иску против разработчика искусственного интеллекта OpenAI он указал, что возможный конец был продемонстрирован в фильме «Терминатор»
«Мы не хотим, как в «Терминаторе»... Мы хотим, чтобы всё закончилось, как в «Звёздном пути» у Джина Родденберри», - указал бизнесмен.
Ранее режиссёр «Терминатора» Джеймс Кэмерон заявил, что из-за развития ИИ стал опасаться, что описанные им события могут стать реальностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Огонь по своим: Трамп бьет по союзникам, ослабляя Иран
- Математик Ремизов объяснил, почему ИИ-репетиторы не заменят учителей
- Виноваты родители? Откуда у детей возникает привычка испытывать тревожность
- World Boxing допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой
- «Как в «Терминаторе»: Маск предупредил о гибели человечества из-за развития ИИ
- Песков: Процесс обмена археолога Бутягина был очень сложным
- Песков: Россия не планирует выходить из ОПЕК+
- Десятикратное падение: Как теневой прокат повлиял на кассу Голливуда в России
- Россиянам пообещали рост цен на авиабилеты на 10%
- Надежда на Крым: Россияне не спешат бронировать Анапу