Суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа

В пятницу суд вынес промежуточное решение по поданному ЮАР иску с запросом о мерах против Тель-Авива из-за предполагаемого геноцида в Газе. Израиль обязали предпринять действия для предотвращения геноцида, наказывать за призывы к нему в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи для жителей Газы. При этом суд в Гааге не стал обязывать израильские власти прекратить военную операцию в анклаве.

«Государство Израиль должно предоставить суду отчет обо всех принятых мерах в течение ... месяца со дня вынесения решения», — объявила председатель суда Джоан Донохью.

