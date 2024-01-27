Суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и в течение месяца отчитаться о проведении необходимых мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.
В пятницу суд вынес промежуточное решение по поданному ЮАР иску с запросом о мерах против Тель-Авива из-за предполагаемого геноцида в Газе. Израиль обязали предпринять действия для предотвращения геноцида, наказывать за призывы к нему в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи для жителей Газы. При этом суд в Гааге не стал обязывать израильские власти прекратить военную операцию в анклаве.
«Государство Израиль должно предоставить суду отчет обо всех принятых мерах в течение ... месяца со дня вынесения решения», — объявила председатель суда Джоан Донохью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Эквадоре после начала беспорядков задержали 3 886 человек
- Эксперт Шутов: Датчик освещенности смартфона не может следить за его владельцем
- В Красном море танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов
- Пентагон заключил контракты на $1,8 млрд для модернизации военных кораблей
- Суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
- В «Росатоме» заявили, что сделают все для сдачи ледокола «Ленинград» раньше срока
- Звезда «Слова пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»
- Telegraph: США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию
- В Германии неизвестный захватил четырех заложников в кафе
- Рэперу Моргенштерну запретили въезд в Дубай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru