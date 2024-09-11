Суд обязал Фридмана, Авена, Хана и Тимченко отчитываться о своих активах в ЕС

Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан, Елена и Геннадий Тимченко должны отчитываться о своих активах в Евросоюзе. Как сообщает РБК, соответствующее решение принял Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге.

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Таким образом суд отклонил иски россиян, которые оспаривали данную обязанность. Требования Совета Европы они назвали чрезмерными.

Суд отклонил иски в полном объеме. В постановлении говорится, что Фридман, Авен, Хан и супруги Тимченко должны отчитываться о своих европейских активах, чтобы предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов.

Отмечается, что неисполнение возложенных на россиян обязанностей будет приравнено к обходу санкций, за что будет грозить уголовная ответственность в ЕС.

Ранее Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело о запрете на оплату услуг по содержанию его дома Athlone House, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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