СМИ: Власти Великобритания оштрафовали Авена по делу об обходе санкций
Управляющая компания, обслуживающая имущество российского бизнесмена Петра Авена в Великобритании, выплатит более 750 тысяч фунтов стерлингов в рамках дела по уклонению санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на решение суда, согласно которому компания согласилась выплатить деньги, «чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию».
Также государству по закону «о преступных доходах» были переданы изъятые в особняке Авена под Лондоном тысячи фунтов наличными.
Предметом расследования стали 3,7 млн фунтов стерлингов, которые были переведены из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения в отношении бизнемена санкций ЕС. При этом у Авена нет собственного банковского счёта в стране.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявили, что предприниматель использовал в качестве «копилки» счета жены и компаний по управлению имуществом. В итоге они признали, что указанные средства представляли «подлежащую взысканию собственность или были предназначены для использования в противоправных целях».
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело о запрете на оплату услуг по содержанию его дома Athlone House, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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