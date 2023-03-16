Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должен будет возвратить государству 31,9% акций акционерного общества «Алматинский завод тяжелого машиностроения». Такое постановление вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда страны.

Судебная инстанция признала недействительным соответствующий договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, который был подписан между Болатом Назарбаевым и частным инвестором ТОО «PLS-ТМ».

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Алматинский завод тяжелого машиностроения занимается производством разного оборудования - нефтепромыслового, энергетического, горнодобывающего, коксохимического, металлургического и трубопрокатного.

После лишения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы (лидера нации) весь его ближний круг попал под угрозу уголовного преследования. Так оценил ситуацию в комментарии НСН директор Института стратегических исследований при президенте Казахстана Булат Султанов.

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Фото: aztm.kz
ТЕГИ:ЗаводКазахстанНазарбаев
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