Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа
Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должен будет возвратить государству 31,9% акций акционерного общества «Алматинский завод тяжелого машиностроения». Такое постановление вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда страны.
Судебная инстанция признала недействительным соответствующий договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, который был подписан между Болатом Назарбаевым и частным инвестором ТОО «PLS-ТМ».
Алматинский завод тяжелого машиностроения занимается производством разного оборудования - нефтепромыслового, энергетического, горнодобывающего, коксохимического, металлургического и трубопрокатного.
После лишения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы (лидера нации) весь его ближний круг попал под угрозу уголовного преследования. Так оценил ситуацию в комментарии НСН директор Института стратегических исследований при президенте Казахстана Булат Султанов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- CNN: США дистанционно стёрли ПО на упавшем в Чёрном море дроне
- Экс-глава «Яндекс.Лавки» Красильщик заочно арестован по делу о фейках об армии РФ
- Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска
- СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю
- Вертолёт в США разбился при попытке угона
- В Иркутской области произошло землетрясение
- СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника
- Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена
- Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
- Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru