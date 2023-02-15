«Процесс пошел»: Ближайшему окружению Назарбаева предрекли уголовные дела

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики — Елбасы («лидере нации»). Так, подписанный закон исключает из Конституции все упоминания о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, а также лишает его привилегий и статуса лидера нации. Булат Султанов отметил, что против Назарбаева не будут приниматься чрезвычайные меры.

«За Назарбаевым останется звание экс-президента, он будет получать пенсию в размере 80% от бывшей зарплаты главы государства. Все остальные привилегии, которыми его наделяли в рамках культа личности, изымаются. Это соответствует настроениям избирателей. Закладывается нормальная правовая основа о том, что президенты уходят и приходят, за ними ничего не должно оставаться более, чем (звание – ред. НСН) "экс-президент". В отношении ближайших сотрудников (Назарбаева – ред. НСН) меры будут приниматься: кто виноват, тот будет наказан. А виноваты они практически все: начиная от главы парламента и главы комитета нацбезопасности. Как говорится, процесс пошел. При этом в отношении Назарбаева не думаю, что будут приниматься чрезвычайные меры», - сказал Султанов.

Он отметил, что действующему президенту Токаеву необходимо быть жестче к приближенными Назарбаева и с ним самим, чтобы поднять свой рейтинг накануне парламентских выборов. Также Султанов указал, что если Назарбаев захочет уехать из Казахстана, то спокойно сможет это сделать.