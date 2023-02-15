«Процесс пошел»: Ближайшему окружению Назарбаева предрекли уголовные дела
Президент Казахстана Токаев должен принимать жесткие меры по отношению к «сорока разбойникам», чтобы поднять свой рейтинг, отметил в эфире НСН политолог Булат Султанов.
После лишения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы все его ближайшее окружение будет находиться под угрозой, против них начнут возбуждать уголовные дела, заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) Булат Султанов в разговоре с НСН.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики — Елбасы («лидере нации»). Так, подписанный закон исключает из Конституции все упоминания о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, а также лишает его привилегий и статуса лидера нации. Булат Султанов отметил, что против Назарбаева не будут приниматься чрезвычайные меры.
«За Назарбаевым останется звание экс-президента, он будет получать пенсию в размере 80% от бывшей зарплаты главы государства. Все остальные привилегии, которыми его наделяли в рамках культа личности, изымаются. Это соответствует настроениям избирателей. Закладывается нормальная правовая основа о том, что президенты уходят и приходят, за ними ничего не должно оставаться более, чем (звание – ред. НСН) "экс-президент". В отношении ближайших сотрудников (Назарбаева – ред. НСН) меры будут приниматься: кто виноват, тот будет наказан. А виноваты они практически все: начиная от главы парламента и главы комитета нацбезопасности. Как говорится, процесс пошел. При этом в отношении Назарбаева не думаю, что будут приниматься чрезвычайные меры», - сказал Султанов.
Он отметил, что действующему президенту Токаеву необходимо быть жестче к приближенными Назарбаева и с ним самим, чтобы поднять свой рейтинг накануне парламентских выборов. Также Султанов указал, что если Назарбаев захочет уехать из Казахстана, то спокойно сможет это сделать.
«Сейчас настроение общества такое, что чем жестче по отношению к сорока разбойникам будут приниматься меры, тем выше будет рейтинг президента Токаева и рейтинг правящей партии накануне парламентских выборов. Все это идет в увязке. А деназарбаевизация будет, улицы будут переименовываться. Кроме того, Назарбаев имеет право уехать туда, куда он хочет. Он недавно перенес операцию на сердце, под этим предлогом он может поехать в какую-либо страну, никто ему препятствовать не будет», - резюмировал Султанов.
Так, возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. После отмены закона о первом президенте в отношении Назарбаева будут действовать положения закона «О президенте Республики Казахстан», регулирующие вопросы обеспечения всех экс-президентов.
Как и все бывшие президенты, он вправе присутствовать на совместных заседаниях палат парламента, торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность главы государства, государственным праздникам, и иных мероприятиях, проводимых властями, сообщает НСН.
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