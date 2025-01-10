Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов
Избранному президенту Дональду Трампу назначили безусловное освобождение по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов. Соответствующее решение принял суд в Нью-Йорке.
С такой рекомендацией перед вынесением приговора выступил прокурор Джошуа Стейнгласс. Он указал, что сторона обвинения призывает выбрать такое наказание с учётом «обстоятельств данного дела, его уникального характера и статуса подсудимого как избранного президента».
Речь идёт об уголовном деле о фальсификации финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Безусловное освобождение предполагает, что Трамп не будет отправлен в тюрьму, а также не будет выплачивать каких-либо штрафов. Назначение испытательного срока также не предусматривается.
Несмотря на решение суда, после церемонии инаугурации 20 января политик станет первым в истории президентом США с судимостью за уголовные преступления.
Ранее спецпрокурор США Джек Смит подал ходатайство с просьбой прекратить уголовное преследование Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и его возможной причастности к штурму Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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