Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов

С такой рекомендацией перед вынесением приговора выступил прокурор Джошуа Стейнгласс. Он указал, что сторона обвинения призывает выбрать такое наказание с учётом «обстоятельств данного дела, его уникального характера и статуса подсудимого как избранного президента».

Речь идёт об уголовном деле о фальсификации финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Безусловное освобождение предполагает, что Трамп не будет отправлен в тюрьму, а также не будет выплачивать каких-либо штрафов. Назначение испытательного срока также не предусматривается.

Несмотря на решение суда, после церемонии инаугурации 20 января политик станет первым в истории президентом США с судимостью за уголовные преступления.

Ранее спецпрокурор США Джек Смит подал ходатайство с просьбой прекратить уголовное преследование Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и его возможной причастности к штурму Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

