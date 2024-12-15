Суд Флориды: Телеканал ABC News выплатит Трампу 15 млн долларов

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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