Украинские пограничники объяснили отказ во въезде блогеру Милохину
Украинские пограничники не пустили в страну блогера и певца Даню Милохина, поскольку он не прояснил цель его поездки в Киев. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник.
«Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», - передает издание со ссылкой на неназванных представителей правоохранительных органов Украины.
Милохин пожаловался на то, что его «развернули» на украинской границе, еще 9 января в своем аккаунте в Instagram. По его словам, ему и его команде дали понять, что они «враги».
Ранее автор песен и одна из продюсеров группы t.A.T.u Елена Кипер заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что блогер Даня Милохин способен передать месседж песни «Нас не догонят» новому поколению фанатов группы.
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