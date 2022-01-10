Украинские пограничники объяснили отказ во въезде блогеру Милохину

«Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», - передает издание со ссылкой на неназванных представителей правоохранительных органов Украины.

Милохин пожаловался на то, что его «развернули» на украинской границе, еще 9 января в своем аккаунте в Instagram. По его словам, ему и его команде дали понять, что они «враги».

Ранее автор песен и одна из продюсеров группы t.A.T.u Елена Кипер заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что блогер Даня Милохин способен передать месседж песни «Нас не догонят» новому поколению фанатов группы.

