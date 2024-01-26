Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова

Гражданин РФ был арестован на Кипре по запросу США в августе 2023 года. Американские правоохранители обвинили Петрова в обходе санкций и незаконном экспорте в РФ микроэлектроники, произведенной в Соединенных Штатах.

Сам 34-летний россиянин назвал своё дело политически мотивированным, а после суда по вопросу экстрадиции выразил удовлетворение вынесенным вердиктом.

Отмечается, что у стороны обвинения есть 42 дня на подачу апелляции, и если прокуратура не уложится в этот срок, то Петрова отпустят на свободу.

Власти Турции выдали России гражданина РФ Марата Джанибекова, обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей и отмывании криминальных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».