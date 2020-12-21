Суд Гонконга вынес постановление о конституционности запрета масок для активистов

Апелляционный суд последней инстанции Гонконга принял решение по иску об отмене запрета на ношение масок для демонстрантов на акциях протеста – судья посчитал решение местных властей не нарушающим конституционные нормы, сообщает радиостанция RTHK.

Указ о запрете ношения масок во время политических акций вступил в силу 5 октября 2019 года, его подписала глава Гонконгской администрации Кэрри Лэм. Это решение пытались оспорить 25 правозащитников, в числе которых были бывшие парламентарии законодательного собрания Гонконга.