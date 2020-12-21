Суд Гонконга вынес постановление о конституционности запрета масок для активистов

Апелляционный суд последней инстанции Гонконга принял решение по иску об отмене запрета на ношение масок для демонстрантов на акциях протеста – судья посчитал решение местных властей не нарушающим конституционные нормы, сообщает радиостанция RTHK.

Указ о запрете ношения масок во время политических акций вступил в силу 5 октября 2019 года, его подписала глава Гонконгской администрации Кэрри Лэм. Это решение пытались оспорить 25 правозащитников, в числе которых были бывшие парламентарии законодательного собрания Гонконга.

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В КНДР штраф для физических лиц за отсутствие маски в общественных местах наказывается штрафом в размере от 20 до 50 тысяч долларов. Эта законодательная норма вступает в противоречие с запретом на использование масок во время протестов в Гонконге, нарушение которого может караться тюремным заключением сроком до одного года и штрафом в размере 3,2 тысяч долларов.

Китай стал первой в мире страной, использующей технологию распознавания лиц для наблюдения за населением. К концу 2022 году правительство КНДР планирует устновить в общественных пространствах 2,76 млрд камер – по две на каждого гражданина страны.

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ФОТО: РИА Новости / Жанна Манукян
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