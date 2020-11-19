Пять стран потребовали от Китая соблюдать автономию Гонконга

Главы МИД Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США потребовали от руководства Китая изменить политику в отношении Гонконга и продолжить следовать своим обязательствам по его автономии. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

В частности, страны призвали Китай восстановить в должности оппозиционных членов заксобрания Гонконга и содействовать свободе активных средств массовой информации.

Главы МИД выразили мнение, что политика Китая в отношении дисквалифицированных оппозиционеров является частью масштабной кампании, цель которой – «заставить замолчать все критические голоса».