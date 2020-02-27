Суд Гааги по делу ЮКОСа учел «крымский» аргумент

Отмечается, что текст решения в частности опирается на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Юристы, защищающие интересы страны, называют такую трактовку суда «из ряда вон выходящей», передает Ura.ru.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, чторРешение апелляционного суда Гааги о том, чтобы обязать Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов противоречит российскому законодательству.

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Глеб Богуш в эфире НСН объяснил, почему России придется выплатить акционерам ЮКОСа деньги за компанию.



