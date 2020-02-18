России придется заплатить Ходорковскому и Невзлину 50 млрд долларов

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает РИА «Новости». В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда.

Апелляционный суд Гааги признал, что в ходе банкротства ЮКОСа «власти Российской Федерации стремились не наказывать ЮКОС за налоговые нарушения, а ликвидировать главу компании Михаила Ходорковского как потенциального соперника президента Путина и присвоить имущество ЮКОСа».

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Глеб Богуш в эфире НСН объяснил, что России придется выплатить акционерам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Леониду Невзлину 50 млрд долларов.