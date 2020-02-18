России придется заплатить Ходорковскому и Невзлину 50 млрд долларов

18 февраля 202016:31
Георгий Гагарин

Доцент факультета права НИУ ВШЭ в эфире НСН объяснил, почему России придется выплатить акционерам ЮКОСа деньги за компанию.

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает РИА «Новости». В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда.

Апелляционный суд Гааги признал, что в ходе банкротства ЮКОСа «власти Российской Федерации стремились не наказывать ЮКОС за налоговые нарушения, а ликвидировать главу компании Михаила Ходорковского как потенциального соперника президента Путина и присвоить имущество ЮКОСа».

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Глеб Богуш в эфире НСН объяснил, что России придется выплатить акционерам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Леониду Невзлину 50 млрд долларов.

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«Решение арбитража подлежит исполнению. В данном производстве это решение конечное, потому что оспорить его можно было только по процедурным основаниям. Потому что первоначальное решение принимал арбитражный суд, а не государственный. Поэтому отменить решение арбитража можно было только по процедурным основаниям. Их в этой ситуации апелляционный суд не обнаружил», - пояснил эксперт.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 млрд долларов.

В январе 2019 года Верховный суд Нидерландов признал, что при банкротстве нефтяного концерна ЮКОС в 2006 году власти России нарушили основополагающие правовые принципы.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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