Клишас назвал решение Гааги по ЮКОСу противоречащим законам РФ

20 февраля 202012:12

Решение апелляционного суда Гааги о том, чтобы обязать Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов противоречит российскому законодательству. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу», - сказал сенатор.

России придется заплатить Ходорковскому 50 млрд долларов. Но не факт

18 февраля стало известно, что Апелляционный суд Гааги обязал Москву выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. В Минюсте РФ заявили, что намерены обжаловать это решение.

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Глеб Богуш в эфире НСН объяснил, почему России придется выплатить акционерам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Леониду Невзлину 50 млрд долларов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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