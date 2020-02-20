Клишас назвал решение Гааги по ЮКОСу противоречащим законам РФ
Решение апелляционного суда Гааги о том, чтобы обязать Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов противоречит российскому законодательству. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.
«Это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу», - сказал сенатор.
18 февраля стало известно, что Апелляционный суд Гааги обязал Москву выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. В Минюсте РФ заявили, что намерены обжаловать это решение.
Доцент факультета права НИУ ВШЭ Глеб Богуш в эфире НСН объяснил, почему России придется выплатить акционерам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Леониду Невзлину 50 млрд долларов.
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