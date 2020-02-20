Клишас назвал решение Гааги по ЮКОСу противоречащим законам РФ

Решение апелляционного суда Гааги о том, чтобы обязать Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов противоречит российскому законодательству. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу», - сказал сенатор.