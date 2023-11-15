Суд Франции выдал ордер на арест Башара Асада

По его данным, всего по делу о применении запрещенного оружия выдано четыре ордера на арест. Кроме Башара Асада обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии, а также еще двух генералов. Имена последних агентство не называет.

Им предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях.

В Сирии информацию пока не комментировали.



