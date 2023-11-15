Суд Франции выдал ордер на арест Башара Асада
Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Его обвиняют в применении химического оружия в 2013 году, сообщает агентство «Франс-Пресс».
По его данным, всего по делу о применении запрещенного оружия выдано четыре ордера на арест. Кроме Башара Асада обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии, а также еще двух генералов. Имена последних агентство не называет.
Им предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях.
В Сирии информацию пока не комментировали.
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