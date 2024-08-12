Суд Флориды освободил под залог Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве

Суд обязал его передать американским властям все свои паспорта и проездные документы, запретил пользоваться смартфоном, установил мониторинг его местоположения и наложил домашний арест.

На прошлой неделе в США были арестованы граждане Казахстана и России, Александр Ходырев и Павел Кублицкий, по обвинению в киберпреступлениях. По данным РИА Новости, они подозреваются в управлении платформой WWH в даркнете для обмена данными и продажи незаконной информации, передает «Радиоточка НСН».