Суд Флориды освободил под залог Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве
Окружной суд штата Флорида выпустил гражданина России Павла Кублицкого под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из электронной базы суда.
Кублицкий обвиняется в кибермошенничестве. Из документов суда следует, что Кублицкий был освобожден под залог в размере $100 тыс. после предварительных слушаний в пятницу.
Суд обязал его передать американским властям все свои паспорта и проездные документы, запретил пользоваться смартфоном, установил мониторинг его местоположения и наложил домашний арест.
На прошлой неделе в США были арестованы граждане Казахстана и России, Александр Ходырев и Павел Кублицкий, по обвинению в киберпреступлениях. По данным РИА Новости, они подозреваются в управлении платформой WWH в даркнете для обмена данными и продажи незаконной информации, передает «Радиоточка НСН».
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