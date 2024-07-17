В США суд приговорил россиянина Марченко к 36 месяцам тюрьмы и 3 годам надзора

Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы и трем годам надзора после освобождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным агентства, Марченко обвиняется в незаконной закупке и переправке американской микроэлектроники двойного назначения в Россию. Дело рассматривалось в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.