В США суд приговорил россиянина Марченко к 36 месяцам тюрьмы и 3 годам надзора

Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы и трем годам надзора после освобождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По данным агентства, Марченко обвиняется в незаконной закупке и переправке американской микроэлектроники двойного назначения в Россию. Дело рассматривалось в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.

Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины

В марте этого года 51-летний Максим Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.

Он был арестован в сентябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссиянеСШАСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры