Медведев: При новом майдане Зеленский позавидует судьбе Януковича
Украина, в которой «нет выборов вообще», вдруг позволила себе критиковать «нормальную» Грузию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя заявление украинского МИД, который осудил разгон протестов в Грузии, он поинтересовался, что же будет делать «нелегитимная власть» Украины в случае нового майдана.
По мнению Медведева, в этом случае украинский президент Владимир Зеленский «будет жгуче завидовать судьбе» Виктора Януковича.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до 2028 года приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС. После этого в Тбилиси начались протесты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента
- Полиция задержала угрожавшего открыть стрельбу в университете Праги
- Пользователи TikTok заявили о сбоях в работе сервиса в РФ
- Московский адвокат арестован по делу о попытке ограбления магазина
- Меркель посоветовала Украине не торопиться с переговорами с Россией
- Депутат Заварзин заявил о новых правилах бронирования от мобилизации
- Устроивший взрыв газа в подмосковной пятиэтажке получил пожизненный срок
- Совет ЕЭК временно отменил пошлину на ввоз в РФ сливочного масла
- Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
- Глава РФС допустил, что скандал с коррупцией скажется на финансировании футбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru