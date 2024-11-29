Медведев: При новом майдане Зеленский позавидует судьбе Януковича

Украина, в которой «нет выборов вообще», вдруг позволила себе критиковать «нормальную» Грузию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

Комментируя заявление украинского МИД, который осудил разгон протестов в Грузии, он поинтересовался, что же будет делать «нелегитимная власть» Украины в случае нового майдана.

По мнению Медведева, в этом случае украинский президент Владимир Зеленский «будет жгуче завидовать судьбе» Виктора Януковича.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до 2028 года приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС. После этого в Тбилиси начались протесты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:МайданУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев

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