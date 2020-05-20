Суд ЕС отклонил иск Nord Stream против норм по газу для «Северного потока 2»

Кроме того, в июле 2019 года компания подала отдельный иск о полной отмене поправок к газовой директиве ЕС. Оператор «Северного потока 2» считает их дискриминационными и принятыми специально, чтобы помешать реализации проекта газопровода из России.

Один из главных пунктов газовой директивы предписывает обязательное разделение компаний, которые поставляют голубое топливо, и его транспортируют.

Это означает, что оператор «Северного потока 2» обязан не зависеть от «Газпрома», а половина пропускной мощности трубопровода должна резервироваться для альтернативных поставщиков.

