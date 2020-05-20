Суд ЕС отклонил иск Nord Stream против норм по газу для «Северного потока 2»
Суд общей юрисдикции Европейского союза принял решение отклонил иск Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, оспаривавших некоторые положения законодательства ЕС относительно газопроводов из третьих стран. Как сообщает агентство Reuters, заседание суда состоялось в Люксембурге.
Компания Nord Stream 2 AG - единственный оператор строящегося газопровода «Северный поток 2». Она ходатайствовала о частичной отмене поправок к газовой директиве Евросоюза в связи со слишком малыми сроками на выдачу исключений для попадающих под них проектов.
Кроме того, в июле 2019 года компания подала отдельный иск о полной отмене поправок к газовой директиве ЕС. Оператор «Северного потока 2» считает их дискриминационными и принятыми специально, чтобы помешать реализации проекта газопровода из России.
Один из главных пунктов газовой директивы предписывает обязательное разделение компаний, которые поставляют голубое топливо, и его транспортируют.
Это означает, что оператор «Северного потока 2» обязан не зависеть от «Газпрома», а половина пропускной мощности трубопровода должна резервироваться для альтернативных поставщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru