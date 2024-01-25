Суд конфисковал загородный поселок руководителей ЮКОСа в Подмосковье
Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцове, в котором находятся в том числе дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина (признаны в России иноагентами), Платона Лебедева и бывших топ-менеджеров организации, обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, соответствующее решение принял 17 января Одинцовский городской суд. Отмечается, что ГП опиралась на приговор Мещанского райсуда 2005 года, в соответствии с которым Ходорковского и Лебедева приговорили к девяти годам заключения, в том числе за неуплату налогов, а также суд постановил взыскать с осужденных 17,4 млрд рублей ущерба.
Согласно решению суда, фигуранты учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар) для вывода и легализации денег. «Дочку» организации — Parringrove Limited — а также ее дочернюю компанию ООО «Эстейт-Сервис» использовали для легализации средств путем «приобретения ликвидных активов». Указанные компании применялись для создания кооператива индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» в подмосковной деревне Жуковка.
По уставу КИЗ был создан в целях строительства жилых и нежилых помещений для участников кооператива и членов их семей. Однако на самом деле кооператив использовали для «легализации незаконно приобретенных в результате преступной деятельности доходов» Ходорковского, Лебедева и лиц, подконтрольных им. В 2022 году имущество КИЗ обратили в доход государства, но меры по взысканию имущества не были приняты. Теперь активы кооператива снова конфисковали, в дальнейшем их продадут с аукциона, чтобы погасить налоговые недоимки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru